Сегодня открывается новая скоростная платная трасса Москва – Санкт-Петербург

Она проложена через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Общая протяжённость – порядка шестисот семидесяти километров. По данным Минтранса, стоимость проезда от Москвы до Петербурга составит около двух тысяч рублей. Предполагается, что время в пути между городами будет около 5,5 часов. Агентство «Москва» со ссылкой на «Автодор» сообщало, что максимально допустимой скоростью будет 130 километров в час.

Открывать новую трассу сегодня планируют с участием президента Владимира Путина. Вчера по дороге проехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Минтранса Евгений Дитрих. Министр сказал, что в этом проекте всё продумано до мелочей.

Бесплатным дублёром новой скоростной трассы М-11 будет шоссе М-10 «Россия».