Автобус, в котором находились 60 российских туристов, столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт в Доминикане

Более 20 человек пострадали, среди них есть дети, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местную прессу. Авария произошла недалеко от города Игуэй. На место происшествия направлены машины скорой помощи и вертолёты. Информации о жертвах на этот момент не поступало.