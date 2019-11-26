Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл немецкому «Байеру» в матче Лиги Чемпионов и лишился шансов на выступление в плей-офф в Еврокубках. Встреча в Москве завершилась со счётом 0:2. У «Байера» 6 очков, он идёт третьим. «Локомотив» набрал 3 очка в пяти матчах и потерял шансы подняться с последнего места в группе. В случае равенства очков с «Байером», российская команда будет располагаться ниже в турнирной таблице из-за разницы мячей в личных встречах, отмечает РИА Новости. Позже сегодня досрочно вышедший в 1⁄8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» примет мадридский «Атлетико». В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» 11 декабря сыграет на выезде с «Атлетико».
2019-11-26T23:02:00+03:00
2019-11-26T23:04:50+03:00
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23:02, 26 ноября 2019
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