Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл немецкому «Байеру» в матче Лиги Чемпионов и лишился шансов на выступление в плей-офф в Еврокубках. Встреча в Москве завершилась со счётом 0:2. У «Байера» 6 очков, он идёт третьим. «Локомотив» набрал 3 очка в пяти матчах и потерял шансы подняться с последнего места в группе. В случае равенства очков с «Байером», российская команда будет располагаться ниже в турнирной таблице из-за разницы мячей в личных встречах, отмечает РИА Новости. Позже сегодня досрочно вышедший в 1⁄ 8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» примет мадридский «Атлетико». В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» 11 декабря сыграет на выезде с «Атлетико».