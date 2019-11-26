Во Франции приостановили съёмки фильма из-за состояния Катрин Денёв

Об этом газете «Паризьен» рассказала режиссёр картины под названием «При жизни» Эммануэль Берко. Она отметила, что некоторое время работа над проектом продолжалась и после госпитализации актрисы 5 ноября с инсультом. Были сняты все сцены без Денёв. Теперь коллектив ждёт полного восстановления 76-летней актрисы. Предполагается, что работа возобновится в начале следующего года.