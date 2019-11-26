Комммерсантъ: Владимир Путин и Владимир Зеленский с высокой вероятностью проведут личную встречу в Париже

Владимир Путин и Владимир Зеленский с высокой вероятностью проведут личную встречу в Париже, утверждают источники газеты «Коммерсант». Издание напоминает, что 9 декабря в столице Франции пройдёт саммит «нормандской четвёрки». Будут участвовать лидеры России, Украины, Германии и Франции. Один из собеседников газеты сказал, что вероятность отдельной встречи президентов России и Украины близка к ста процентам.