Комммерсантъ: Владимир Путин и Владимир Зеленский с высокой вероятностью проведут личную встречу в Париже

Владимир Путин и Владимир Зеленский с высокой вероятностью проведут личную встречу в Париже, утверждают источники газеты «Коммерсант». Издание напоминает, что 9 декабря в столице Франции пройдёт саммит «нормандской четвёрки». Будут участвовать лидеры России, Украины, Германии и Франции. Один из собеседников газеты сказал, что вероятность отдельной встречи президентов России и Украины близка к ста процентам.
2019-11-26T23:00:00+03:00
2019-11-26T23:03:32+03:00
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23:00, 26 ноября 2019
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