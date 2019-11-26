Основателя мессенджера Telegram Дурова вызвали в суд США из-за планов компании запустить собственную криптовалюту

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызвали в американский суд из-за планов компании запустить собственную криптовалюту. Об этом сообщает сайт CoinDesk. По решению окружного суда Нью-Йорка, Дурова собираются допросить 7 или 8 января. В феврале суд собирается начать рассматривать иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поданный против Telegram. Регулятор считает, что компания нарушила закон о ценных бумагах.