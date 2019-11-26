Президенты России и Украины, по некоторым данным, планируют провести встречу во время саммита «нормандской четвёрки»

Президенты России и Украины, по некоторым данным, планируют провести отдельную встречу во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ». Саммит пройдёт 9 декабря. Один из собеседников газеты сказал, что вероятность отдельной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского близка к ста процентам. Отмечается, что в столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летния Победы, которые пройдут в Москве.
2019-11-26T22:30:00+03:00
2019-11-26T22:33:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544219-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:30, 26 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Решили уехать от Путина? В добрый час! Молодёжь хочет уехать совсем не потому, что строем хочет идти за Навальным или стоять с протестами на улицах. Молодёжь, в большинстве, аполитична, но, к несчастью для власти, даже самые тупые её представители стали понимать и чувствовать, что им неудобно, некомфортно…
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…