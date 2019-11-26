Президенты России и Украины, по некоторым данным, планируют провести встречу во время саммита «нормандской четвёрки»

Президенты России и Украины, по некоторым данным, планируют провести отдельную встречу во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ». Саммит пройдёт 9 декабря. Один из собеседников газеты сказал, что вероятность отдельной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского близка к ста процентам. Отмечается, что в столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летния Победы, которые пройдут в Москве.