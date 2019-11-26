Московский эндокринный завод отчитался о ввозе более чем 95% незарегистрированных в РФ лекарств для детей

Московский эндокринный завод отчитался о ввозе более чем 95% незарегистрированных в стране лекарств для тяжелобольных детей, которые решили поставлять в Россию. Однако, как сказала в интервью «Эху Москвы» директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, этот объем препаратов сможет обеспечить лишь треть нуждающихся в лечении.

Мониава добавила, что необходимо еще одно постановление правительства, в котором будет отражена более объективная картина по тяжелобольным детям. В России родители больных детей несколько раз становились фигурантами уголовных дел из-за того, что заказывали за границей лекарства, незарегистрированные в нашей стране. После того, как ситуация получила широкий общественный резонанс, правительство объявило, что закупит за рубежом необходимые лекарства и в ближайшие годы наладит их выпуск в России.