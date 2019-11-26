Второй за последние дни сбой произошел на портале Госуслуг

Он был недоступен в течение нескольких часов.

К проблеме с доступом к услугам Федеральной налоговой службы, возникшей накануне, утром наблюдались проблемы со страницей услуг Главного управлению по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. На это обратило внимание интернет-издание РБК. Оно отметило, что соответствующие сообщения были размещены на одной из страниц сайта Госуслуг. Днем же он был полностью недоступен: на портале говорилось, что ограничение доступа возможно в связи с технологическими работами. Невозможно также было зайти и в личный кабинет. Проблемы с доступом к сайту Госуслуг подтвердили в Минкомсвязи и в операторе портала, не уточнив причин. Сейчас страница портала открывается в обычном режиме. Пользователи интернета же обращали внимание на то, что сбой произошел в преддверии крайнего срока уплаты налогов – 2 декабря.

В Федеральной налоговой службе сообщили, что никаких проблем в работе своих сервисов не фиксируют.