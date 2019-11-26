Суд начал рассматривать по существу уголовное дело против Емельянова, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии

Мещанский суд Москвы сегодня начал рассматривать по существу уголовное дело против Владимира Емельянова, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии. По версии следствия, на митинге 27 июля в Москве Емельянов схватил росгвардейца за бронежилет и потянул на себя, лишив свободы передвижения и причинив физическую боль. Во время допроса потерпевшего сержанта Максима Косова выяснилось, что он помнит этот эпизод только по видеозаписи и не может уточнить, испытывал ли боль в тот конкретный момент. Адвокат Емельянова Светлана Байтурина ходатайствовала о возвращении дела прокурору. По ее словам, обвинительное заключение составили с нарушением норм.

Адвокат фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова Светлана Байтурина опровергла информацию о том, что ее подзащитный частично признал свою вину. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас сегодня был первый день судебного разбирательства по существу, предъявленного Владимиру Емельянову дела. Он вину не признавал. Он сказал, что сожалеет о том, что это случилось», — сказала она.

Адвокат не подтвердила информацию, что сокамерники В.Емельянова уговаривали его признать вину и сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что В.Емельянов частично признал вину в нападении на сотрудника ОМОНа во время протестной акции 27 июля. Обвиняемый находится под арестом. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что в заключении сокамерники уговаривали В.Емельянова признать вину и сотрудничать со следователями.