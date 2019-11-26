Павел Колобков: России не грозит отстранение от чемпионата Европы по футболу следующего года

России не грозит отстранение от чемпионата Европы по футболу следующего года, -уверяет министр спорта Павел Колобков. С такими словами он выступил сегодня в эфире государственного телевидения.

О том, что Россию не отстранят от Евро-2020 РИА Новости сообщил представитель Всемирного антидопингового агентства. Там пояснили, что чемпионат Европы не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию ВАДА на него не распространяются.

Накануне комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Окончательное решение будет принято 9 декабря.