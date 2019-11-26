«Дом с маяком»: Незарегистрированные в РФ лекарства смогут получить только треть нуждающихся детей

Незарегистрированные в России лекарства, ввезенные Московским эндокринным заводом, смогут получить только треть нуждающихся в препаратах детей. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«То, что сейчас завез Московский эндокринный завод – это где-то для одной трети нуждающихся в стране детей. Слава Богу, что им все приехало, очень хорошо. Но есть еще две трети детей, на часть из них документы уже два месяца как лежат в Минздраве, по ним еще даже не было постановления правительства», — сказала она.

Л.Мониава добавила, что статистика Московского эндокринного завода не учитывает тяжелобольных детей, чьи данные поступили в министерство здравоохранения после середины сентября.

«95 процентов, к сожалению, считают не от общей потребности нуждающихся в нашей стране в лекарствах, а от того списка детей, которые были в первом постановлении правительства, на которых успели собрать документы в первый месяц. Все дети, чьи документы поступили после этого момента, пока вообще в учет не берутся, а их более пятисот», — сказала она.

Постановление правительства на закупку незарегистрированных в России лекарств, также отметила Л.Мониава, не распространяется на совершеннолетних тяжелобольных.

«Первое постановление правительства на закупку лекарств было сделано только для детей, не включая взрослых, то есть, если человеку 18 лет, то ему ни «Фризиум», ни «Диазипам», никакие лекарства не ввезут, хотя этим людям они точно также нужны», — заключила она.

Согласно сообщению представителей «Московского эндокринного завод» более 95% незарегистрированных лекарств, которые решили поставлять в Россию для тяжелобольных детей, уже ввезены в страну.

Прежде родители больных детей в России несколько раз становились фигурантами уголовных дел из-за того, что заказывали за границей лекарства, незарегистрированные в России. После того, как ситуация вызвала широкий общественный резонанс, правительство объявило, что закупит для детей за рубежом лекарства, не зарегистрированные в России, и в ближайшие годы наладит их выпуск на территории страны.