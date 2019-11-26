Z Архив новостей новости
5 1 6 262
Эксклюзив Эха 21:35, 26 ноября 2019

«Дом с маяком»: Незарегистрированные в РФ лекарства смогут получить только треть нуждающихся детей

Незарегистрированные в России лекарства, ввезенные Московским эндокринным заводом, смогут получить только треть нуждающихся в препаратах детей. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«То, что сейчас завез Московский эндокринный завод – это где-то для одной трети нуждающихся в стране детей. Слава Богу, что им все приехало, очень хорошо. Но есть еще две трети детей, на часть из них документы уже два месяца как лежат в Минздраве, по ним еще даже не было постановления правительства», — сказала она.

Л.Мониава добавила, что статистика Московского эндокринного завода не учитывает тяжелобольных детей, чьи данные поступили в министерство здравоохранения после середины сентября.

«95 процентов, к сожалению, считают не от общей потребности нуждающихся в нашей стране в лекарствах, а от того списка детей, которые были в первом постановлении правительства, на которых успели собрать документы в первый месяц. Все дети, чьи документы поступили после этого момента, пока вообще в учет не берутся, а их более пятисот», — сказала она.

Постановление правительства на закупку незарегистрированных в России лекарств, также отметила Л.Мониава, не распространяется на совершеннолетних тяжелобольных.

«Первое постановление правительства на закупку лекарств было сделано только для детей, не включая взрослых, то есть, если человеку 18 лет, то ему ни «Фризиум», ни «Диазипам», никакие лекарства не ввезут, хотя этим людям они точно также нужны», — заключила она.

Согласно сообщению представителей «Московского эндокринного завод» более 95% незарегистрированных лекарств, которые решили поставлять в Россию для тяжелобольных детей, уже ввезены в страну.

Прежде родители больных детей в России несколько раз становились фигурантами уголовных дел из-за того, что заказывали за границей лекарства, незарегистрированные в России. После того, как ситуация вызвала широкий общественный резонанс, правительство объявило, что закупит для детей за рубежом лекарства, не зарегистрированные в России, и в ближайшие годы наладит их выпуск на территории страны.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 298 6 7381 20.11
Kпраздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

+ Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Компания Илона Маска намеревалась в следующем месяце провести полёт опытной ракеты на высоту до 20 километров…

5 173 6 14662 21.11
8читать ;смотреть
Kмаск, космос, техника, видео, происшествия, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 106 6 10911 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У России сегодня альтернатива очень простая. Либо она будет меняться, либо попадет в катастрофу и перестанет существовать в своем нынешнем виде…

5 137 6 15097 22.11
#слушать 01:45:59 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Премия Егора Гайдара Есть один проект, который лично для меня стоит особняком. Победителем в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» стал проект «Сандармох»…

5 47 6 5411 21.11
Kпремии, гайдар, история, экономика, литература, рф, общество, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Диктатура здравого смысла Да, теперь антипрививочников в Германии будут штрафовать на сумму до 177 000 рублей, а их деток выгонять из школ. Это кажется подходящим наказанием за общественно опасное поведение…

5 109 6 12539 23.11
Kмедицина, общество, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Решили уехать от Путина? В добрый час! Молодёжь хочет уехать совсем не потому, что строем хочет идти за Навальным или стоять с протестами на улицах. Молодёжь, в большинстве, аполитична, но, к несчастью для власти, даже самые тупые её представители стали понимать и чувствовать, что им неудобно, некомфортно…

5 161 6 19363 17:58
Kпутин, власть, рф, политика, молодежь, общество, мнения
Новости

Больше половины молодых россиян в возрасте до 24х лет хочет уехать из страны, выяснили социологи «Левада-центра» Это самый высокий показатель за последние 10 лет…

5 46 6 5944
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 63 6 8698 25.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…

5 109 6 15746 21.11
Kполитика, власть, опросы, общество, видео, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Прощание с Владимиром Буковским Думаю, ВКБ бы понравилась такая реакция – гораздо хуже было бы услышать лицемерные слова соболезнования от наследников тех, кому он всю жизнь противостоял и кто так и не смог его победить…

5 65 6 11332 20.11
Kобщество, память, буковский, мнения
Блоги

Рекомендации комитета WADA по отстранению России от соревнований «Российский флаг не может быть поднят на каком-либо крупном турнире, организованном в течение четырехлетнего периода»...

5 145 6 26085 07:44
Kспорт, допинг, события, документы
Блоги

Мария Эйсмонт адвокат

Константин Котов: Скоро отбываю в колонию. Любопытно, что там будет Костя приехал сюда в столыпинском вагоне, где давали кипяток к ранее выданному сухому пайку, и один раз группой вывели в туалет. На перроне встречали с ротвейлерами, привезенных пристегнули друг к другу наручниками…

5 100 6 17895 15:20
Kсизо, тюрьмы, общество, политика, рф, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Наземное метро: новый общественный транспорт Московского региона От идеи МЦД до ее воплощения в жизнь прошло всего 2 года. Но за это время ОАО «РЖД», Правительство Москвы и Правительство Московской области провели гигантский объем работы…

5 54 6 10316 22.11
Kмосква, транспорт, метро, путин, фото, мнения
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Страны не торгуют своей территорией У нас общество вообще не живет в таком ключе, что «вот-вот и мы замерзнем». Это здесь почему-то говорят, что если Украина замерзнет, то каждый россиянин станет счастливее почему-то…

5 138 6 27871 21.11
Новости

Крымский гарнизонный военный суд взыскал 31 миллион рублей с двух военнослужащих Черноморского Флота В 2017 году они случайно запустили авиационную ракету на аэродроме в Саках…

5 27 6 5358

Популярное за неделю

Новости

Украина попросила Россию вернуть оборудование с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе Недавно Москва вернула сами суда Киеву

5 15 6 20310
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Если и российским депутатам тоже будет предназначена возможность нажать на кнопочку «просто пукнуть», то, вероятно, не прозвучит массы глупостей…

5 67 6 111817 20.11
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Являетесь ли вы мужчиной, которого била женщина, или женщиной, которая била мужчину?
5 23 6 7311 20.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 169 6 188660 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «То, что происходит не в Москве, – катастрофа» «То, что происходит не в Москве, – катастрофа» Покинувший Россию экс-глава Российской экономической школы Сергей Гуриев уверен, что российская власть «делает много решений, которые не помогают России стать более процветающей страной»...

5 236 6 175169 20.11
8читать ;смотреть
Kобщество, экономика, видео, рф, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8181521
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4275478

Сегодня в эфире