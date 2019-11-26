Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, обжаловал его арест

Как пишет агентство «Интерфакс», Александр Почуев утверждает, что подал апелляцию без согласия подзащитного, поскольку Соколов раскаивается в содеянном и просит для себя самого жесткого наказания. Петербургский городской суд назначил рассмотрение апелляции на 5 декабря. По словам Почуева, после этого заседания возможен перевод Соколова из петербургского СИЗО «Кресты» в московский изолятор «Матросская тишина». Историка обвиняют в убийстве бывшей студентки, с которой у него были близкие отношения.