В Новосибирске прошел одиночный пикет против «Дилетантских чтений» о пакте Молотова-Риббентропа

Об этом сообщает сайт «Тайга.Инфо». «Дилетантские чтения» проходили этим вечером в местном центре культуры и отдыха. Редакционный директор сайта и один из организаторов мероприятия в регионе Евгений Мездриков рассказал, что снимать пикет приехали журналисты государственных каналов. Попав в зал, они вели себя шумно, мешая ведущим и зрителям. В итоге, их пришлось попросить покинуть помещение. Пакту Молотова-Риббентропа был посвящен недавний выпуск журнала «Дилетант». Магазин «Молодая гвардия» отказался его продавать из-за помещенной на обложку старой американской карикатуры на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Исторический музей отказался проводить посвященные пакту «Дилетантские чтения» на своей площадке.
2019-11-26T21:30:00+03:00
2019-11-26T21:31:14+03:00
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21:30, 26 ноября 2019
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