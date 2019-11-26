В работе сайта Госуслуги сегодня произошел второй за два дня сбой

Об этом сообщает РБК. На самом портале говорится, что доступ может быть ограничен из-за технологических работ. Пользователи считают, что сайт мог оказаться недоступен из-за приближения 2 декабря — крайнего срока уплаты налогов. Сейчас сайт работает в штатном режиме.