ФАС завела дело за использование изображения Квентина Тарантино в рекламе квартир в республике Коми

Федеральная антимонопольная служба завела дело за использование изображения Квентина Тарантино в рекламе квартир в республике Коми. Поводом стали публикации, размещенные на странице соцсети ВКонтакте сотрудником сыктывкарской строительной компании «Скат». Публикация сопровождалась фотографиями стройплощадки комплекса, куда поместили изображение американского кинорежиссера. В публикации говорилось, что Тарантино во время незапланированного визита в город впечатлился архитектурой жилого комплекса и решил приобрести для себя несколько квартир. В ФАС сказали, что речь идет о недостоверной рекламе. В пресс-службе строительной компании подчеркнули, что считают возбуждение дела абсурдом, — передает телеканал «Дождь».