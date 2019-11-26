ФАС завела дело за использование изображения Квентина Тарантино в рекламе квартир в республике Коми

Федеральная антимонопольная служба завела дело за использование изображения Квентина Тарантино в рекламе квартир в республике Коми. Поводом стали публикации, размещенные на странице соцсети ВКонтакте сотрудником сыктывкарской строительной компании «Скат». Публикация сопровождалась фотографиями стройплощадки комплекса, куда поместили изображение американского кинорежиссера. В публикации говорилось, что Тарантино во время незапланированного визита в город впечатлился архитектурой жилого комплекса и решил приобрести для себя несколько квартир. В ФАС сказали, что речь идет о недостоверной рекламе. В пресс-службе строительной компании подчеркнули, что считают возбуждение дела абсурдом, — передает телеканал «Дождь».
2019-11-26T21:02:00+03:00
2019-11-26T21:03:03+03:00
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21:02, 26 ноября 2019
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