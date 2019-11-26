Число жертв землетрясения в Албании достигло двадцати человек

Об этом сообщает телевидение республики. По его данным, еще порядка пятнадцати человек числятся пропавшими без вести. Пострадавших – около шестисот. Посольство России в Албании ранее сообщило, что сведений о погибших или получивших травмы россиянах не поступало. Землетрясение магнитудой около шести с половиной произошло минувшей ночью. Эпицентр находился между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.