Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели 23-летней сотрудницы МВД в Сочи

В ведомстве рассказали, что три дня назад следователь Мария Клочкова заступила на службу, получила огнестрельное оружие и спустя некоторое время ее нашли мертвой. Сайт «Медуза» пишет, что, по словам родственников, девушку незадолго до смерти изнасиловал один из коллег. Следователь не хотела рассказывать об этой истории и писать заявление, она просила перевести ее на работу в другой город, — говорят члены семьи.