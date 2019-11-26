Ростех просит президента Владимира Путина помочь наладить экспорт авиатехники

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Источники издания говорят, что госкорпорация столкнулась со сложностями в продвижении российских самолетов, вертолетов и двигателей за рубежом. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, как говорят собеседники газеты, попросил согласия Владимира Путина на сертификацию российской авиатехники за рубежом по международным соглашениям Межгосударственного авиационного комитета. В пресс-службе Кремля сказали, что позиция президента пока не сформирована, поскольку сначала необходимо получить выводы экспертов. Источник «Коммерсанта» в правительстве утверждают, что в кабинете министров к идее Ростеха относятся отрицательно.