России не грозит отстранение от чемпионата Европы по футболу будущего года

Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель Всемирного антидопингового агентства. Он сказал, что этот турнир не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются. Об этом же сегодня в эфире государственного телевидения говорил министр спорта Павел Колобков. Вчера комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому ВАДА лишить Россию возможности участвовать в крупных международных турнирах в течение четырех лет. Окончательное решение должно быть принято 9 декабря.