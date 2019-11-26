Правительство распорядилось держать открытыми техотверстия подвалов многоэтажек, обеспечивая проход бездомных животных

Правительство распорядилось держать открытыми технические отверстия подвалов многоэтажек, чтобы обеспечить проход бездомных животных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым. Законопроект был подготовлен весной, до принятия документа в России действовал регламент девяностых годов, в соответствии с которым все подвальные окна могут быть замурованы. Кошки лишились возможности попадать в подвальные помещения, в результате чего развелись крысы.
2019-11-26T20:31:00+03:00
2019-11-26T20:32:21+03:00
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20:31, 26 ноября 2019
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