Казань, Грозный и Тюмень возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни

Таковы результаты исследования, проведенного экспертами Финансового университета при правительстве России. Были опрошены жители почти восьмидесяти российских городов, выяснилось, что выше всего в этом году качество своей жизни оценивают жители Казани. При проведении исследования учитывались такие показатели, как оценка общего положения дел в городе, работа служб, ответственных за ремонт дорог и общественный транспорт, состояние жилого фонда, работа местных чиновников, качество медицинского обслуживания. Москва заняла пятую строчку, шестым стал Санкт-Петербург. Замыкают список Махачкала и Улан-Удэ.
2019-11-26T20:31:00+03:00
2019-11-26T20:31:35+03:00
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20:31, 26 ноября 2019
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