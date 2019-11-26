Казань, Грозный и Тюмень возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни

Таковы результаты исследования, проведенного экспертами Финансового университета при правительстве России. Были опрошены жители почти восьмидесяти российских городов, выяснилось, что выше всего в этом году качество своей жизни оценивают жители Казани. При проведении исследования учитывались такие показатели, как оценка общего положения дел в городе, работа служб, ответственных за ремонт дорог и общественный транспорт, состояние жилого фонда, работа местных чиновников, качество медицинского обслуживания. Москва заняла пятую строчку, шестым стал Санкт-Петербург. Замыкают список Махачкала и Улан-Удэ.