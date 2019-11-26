Более 95% незарегистрированных лекарств, которые решили поставлять в РФ для тяжелобольных детей, уже ввезены в страну

Более 95% незарегистрированных лекарств, которые решили поставлять в Россию для тяжелобольных детей, уже ввезены в страну. Такое сообщение распространило агентство ТАСС со ссылкой на представителей московского эндокринного завода. Ранее предприятие отчиталось об исполнении распоряжения правительства о ввозе в Россию фризиума. Прежде в нашей стране родители больных детей несколько раз становились фигурантами уголовных дел из-за того, что заказывали за границей лекарства, незарегистрированные в России. В частности, дела возбуждали в отношении тех, кто закупал фризиум. После того, как ситуация вызвала широкий общественный резонанс, правительство объявило, что закупит для детей за рубежом лекарства, не зарегистрированные в России, и в ближайшие годы наладит их выпуск на территории страны.