В Тамбове автомобиль въехал в группу пешеходов

Один человек погиб и пять доставлены в больницу. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. Согласно предварительным данным, на перекрестке столкнулись Nissan и ВАЗ. В результате Nissan выехал на тротуар, где люди готовились переходить дорогу. Выясняются обстоятельства ДТП.