В ограбленной сокровищнице «Зеленый свод» в Дрездене нашли несколько экспонатов, которые со вчера считали украденными

В ограбленной сокровищнице «Зеленый свод» в Дрездене нашли несколько экспонатов, которые со вчерашнего дня считали украденными. Об этом сообщил директор музея Дирк Зюндрам телеканалу «Эн-тэ-фау». Руководитель государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман добавила, что грабители действовали в темноте, благодаря чему не смогли обнаружить некоторые экспонаты. Ограбление на сотни миллионов евро произошло накануне. Перед тем, как проникнуть в сокровищницу, грабители, как считает следствие, подожгли распределительный щиток, чтобы оставить район без света и отключить сигнализацию в сокровищнице. Преступников, как говорят в полиции, по всей видимости, было двое. Они распилили оконную решетку, разбили стекло, опрокинули витрину, после чего собрали содержимое и уехали на легковом автомобиле. Машину позже сожгли.