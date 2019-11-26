В ограбленной сокровищнице «Зеленый свод» в Дрездене нашли несколько экспонатов, которые со вчера считали украденными

В ограбленной сокровищнице «Зеленый свод» в Дрездене нашли несколько экспонатов, которые со вчерашнего дня считали украденными. Об этом сообщил директор музея Дирк Зюндрам телеканалу «Эн-тэ-фау». Руководитель государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман добавила, что грабители действовали в темноте, благодаря чему не смогли обнаружить некоторые экспонаты. Ограбление на сотни миллионов евро произошло накануне. Перед тем, как проникнуть в сокровищницу, грабители, как считает следствие, подожгли распределительный щиток, чтобы оставить район без света и отключить сигнализацию в сокровищнице. Преступников, как говорят в полиции, по всей видимости, было двое. Они распилили оконную решетку, разбили стекло, опрокинули витрину, после чего собрали содержимое и уехали на легковом автомобиле. Машину позже сожгли.
2019-11-26T20:04:00+03:00
2019-11-26T20:05:00+03:00
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20:04, 26 ноября 2019
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