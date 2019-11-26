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20:02, 26 ноября 2019

Соединенные Штаты обеспокоены решением Турции начать тестирование радаров систем С-400

С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео, — передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Турция для тестирования собирается поднять в воздух истребители F-16 и другие самолеты.



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