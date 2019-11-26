В Нидерландах задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местную прессу. Утверждается, что террористы собирались использовать заминированные автомобили и жилеты смертников. Предположительно они планировали атаку до конца года, где именно – пока неизвестно. Одному из задержанных 20 лет, другому – 34. Оба – уроженцы Нидерландов.