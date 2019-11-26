В работе сайта госуслуг произошел сбой

Портал оказался недоступен для пользователей на несколько часов. Об этом сообщает РБК. На самом сайте говорится, что ограничения возможны на время технологических работ. Издание отмечает, что некоторые услуги не были доступны и в минувший понедельник. РБК отмечает, что это может быть связано с повышенной нагрузкой перед дедлайном по уплате налогов.