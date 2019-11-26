Южный окружной военный суд предписал выплатить девять с половиной миллионов рублей полицейскому, оправданному по делу о разбое. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Суд также обязал прокуратуру Дагестана принести публичные извинения полковнику, а сведения о реабилитации опубликовать в СМИ.

Начальника ОВД Кизлюрта Асхабали Заирбекова обвиняли в пособничестве в разбое и в незаконном обороте оружия. Три года назад военный суд признал его невиновным по всем инкриминируемым эпизодам. Офицер был освобожден в зале суда и получил право на реабилитацию. Четверо других фигурантов дела были признаны виновными, их приговорили к срокам от одиннадцати до пятнадцати лет колонии строгого режима.