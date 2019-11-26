Рекомендация отстранить Россию от международных соревнований не распространяется на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в следующем году. Об этом агентству РИА Новости сказал представитель Всемирного антидопингового агентства. То же самое в эфире государственного телевидения сказал министр спорта Павел Колобков.

Он уверен, что чемпионату Европы ничто не угрожает.

По словам Колобкова, Россия спокойно готовится к проведению и все готово к встрече иностранных команд и гостей. Напомню, 9 декабря на заседании исполкома ВАДА будет рассмотрена рекомендация комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства, который вчера предложил отстранить Россию от крупных международных турниров на четыре года за нарушение антидопинговых правил.