В Татарстане закрыли дело в отношении сотрудников соцприюта, не сообщивших о сексуальном насилии над воспитанницей

В Татарстане закрыли дело в отношении сотрудников социального приюта, не сообщивших в полицию о сексуальном насилии над одной из воспитанниц. Об этом сообщает Би-би-си. В местном управлении СК не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Девочка поступила в приют летом прошлого года и рассказала сотрудникам, что пережила насилие со стороны одного из знакомых матери. Работники решили, что это может быть фантазией ребенка, не стали сообщать в МВД, а позже уничтожили письменный рассказ девочки о преступлении. В полицию обратились приемные родители ребенка. Было возбуждено несколько уголовных дел, одно из них передано в суд. Еще несколько на стадии следствия. Дело против приюта закрыли, поскольку следователи посчитали, что нет признаков халатности и укрывательства преступлений.
2019-11-26T19:31:00+03:00
2019-11-26T19:32:24+03:00
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19:31, 26 ноября 2019
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