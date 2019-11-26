Летевший из Еревана в Москву самолет вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на комитет гражданской авиации Армении. Он уточняет, что речь идет о лайнере авиакомпании «Армения». Причины вынужденной посадки пока неизвестны.
2019-11-26T19:30:00+03:00
2019-11-26T19:31:31+03:00
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19:30, 26 ноября 2019
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