Павел Колобков: Проведению в России матчей чемпионата Европы по футболу в следующем году ничто не угрожает

Проведению в России матчей чемпионата Европы по футболу в следующем году ничто не угрожает, — уверяет министр спорта Павел Колобков. По его словам, санкции ВАДА не должны коснуться уже запланированных в нашей стране соревнований. Колобков подчеркнул, что рекомендации ВАДА на чемпионат Европы по футболу не распространяются, поскольку этот турнир не является мультиспортивным событием.

Вчера комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сегодня Международный олимпийский комитет объявил, что поддержит самые жесткие санкции в отношении России. Окончательное решение должно быть принято 9 декабря.