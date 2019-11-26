Адвокат Динзе: Представители структур, резавшие руки студенту МГУ Нигматулину, предположительно, сотрудники центра «Э»

Представители силовых структур, резавшие руки студенту МГУ Марату Нигматулину, были предположительно сотрудниками центра «Э». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Дмитрий Динзе.

«Это не сотрудники ФСБ, как я предполагаю, это сотрудники центра по противодействию экстремизму. Есть материал проверки, где на Марата оказывалось психологическое давление в стационаре на экспертизе. И следователем было установлено, что сотрудники ЦПЭ представлялись сотрудниками ФСБ», — сказал он.

Д.Динзе подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов «чувствуют полную безнаказанность», несмотря на действия защиты.

«Они ничего не бояться, никакого преследования, они продолжают оказывать систематическое давление и никакие жалобы не работают. Писали и в следственный комитет, и в прокуратуру, в том числе Генеральную прокуратуру Москвы, все это спускается на тормозах, ничего не происходит. Как оказывали давление, так и продолжают, им ничего не страшно. Они чувствуют полную безнаказанность», — сказал он.

Студент первого курса МГУ М.Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма из-за расклейки листовок, утверждает, что двое мужчин представились сотрудниками ФСБ, били его и наносили порезы, требуя подписать признания в организации терактов в Керчи, Архангельске и Благовещенске, в связях с немецкой, французской, британской и кубинской разведкой. Затем студента отпустили, пригрозив расправой ему и семье, если он не подпишет явку с повинной.

По словам Нигматулина, он насчитал более двадцати порезов. В справке из травмпункта говорится о множественных ранах.

М.Нигматулин написал заявление в МВД и сообщил о случившемся ректору МГУ Виктору Садовничему, поскольку, по свидетельству студента, эти события происходили в университетской библиотеке.