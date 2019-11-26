Межгосударственный авиационный комитет назвал ошибки пилотов причиной крушения «Боинга» в Ростове-на-Дону три года назад. Лайнер компании FlyDubai разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта, завершая рейс из Объединенных Арабских Эмиратов.

Поводом для создания ситуации, которая привела к катастрофе, в МАК считают психологическую неготовность командира «Боинга» уйти на второй круг при посадке. Согласно докладу, из-за этого пилот потерял лидирующее положение в экипаже и допустил ряд ошибок. Как считают эксперты МАК, из-за своих действий командир потерял пространственную ориентировку, при этом второй пилот его оценивал адекватно и подсказывал правильные решения. В какой-то момент, говорится в докладе, второй пилот попытался вмешаться в управление «Боингом», однако из опасной зоны его вывести не удалось. В МАК также рекомендовали взвешивать риски при допуске к работе на «Боингах» неопытных пилотов.

Лайнер, летевший рейсом Дубай – Ростов-на-Дону, разбился в марте 2016 года. При сложных погодных условиях в течение двух часов его экипаж пытался совершить посадку в ростовском аэропорту. После второй попытки, во время набора высоты, самолет резко снизился и на большой скорости упал на полосу. В результате он полностью разрушился.

В катастрофе погибли 62 человека.