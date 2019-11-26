Почти 60% россиян считают, что финансовое обеспечение семьи должно быть возложено на мужчину

Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. О том, что эта обязанность должна быть распределена поровну между супругами, сказали 36% опрошенных. Этот же опрос показал, что около 60% россиян считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола. Каждый третий сказал, что мужчины более предрасположены к лидерству, чем женщины, — передает агентство ТАСС.
2019-11-26T18:31:00+03:00
2019-11-26T18:34:32+03:00
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18:31, 26 ноября 2019
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