Почти 60% россиян считают, что финансовое обеспечение семьи должно быть возложено на мужчину

Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. О том, что эта обязанность должна быть распределена поровну между супругами, сказали 36% опрошенных. Этот же опрос показал, что около 60% россиян считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола. Каждый третий сказал, что мужчины более предрасположены к лидерству, чем женщины, — передает агентство ТАСС.