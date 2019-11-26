Замглавы Росалкогольрегулирования освободили из-под стражи

Уголовное дело против нее прекращено, — передает агентство ТАСС. Ирину Голосную обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура изначально выступала против ареста. После того, как чиновницу взяли под стражу, ведомство признало само уголовное преследование необоснованным и незаконным. Следствие намерено обжаловать это решение.