Замглавы Росалкогольрегулирования освободили из-под стражи

Уголовное дело против нее прекращено, — передает агентство ТАСС. Ирину Голосную обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура изначально выступала против ареста. После того, как чиновницу взяли под стражу, ведомство признало само уголовное преследование необоснованным и незаконным. Следствие намерено обжаловать это решение.
2019-11-26T18:30:00+03:00
2019-11-26T18:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 26 ноября 2019
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