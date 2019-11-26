Межгосударственный авиационный комитет представил расследование причин крушения «Боинга» в Ростове-на-Дону

Межгосударственный авиационный комитет представил расследование причин крушения пассажирского «Боинга» в Ростове-на-Дону. Авиакатастрофа произошла три года назад и унесла жизни шестидесяти двух человек. Причиной, как считают в МАК, вероятно, стала психологическая неготовность командира воздушного судна к уходу на второй круг. Он потерял лидирующее положение в экипаже, начались ошибки в пилотировании, которые за короткое время перешли в неадекватные действия, — говорится в докладе. Самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился в марте 2016-го года рядом с посадочной полосой. Погибли, в том числе, члены экипажа.