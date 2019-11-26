Сегодня московский Локомотив сыграет матч пятого тура Лиги Чемпионов против леверкузенского Байера

Локомотив и Байер находятся в равных условиях, набрав одинаковое количество очков – по три, что не позволяет им рассчитывать на выход в плей-офф. До Атлетико, идущего вторым, четыре очка. Куда более реальной выглядит задача сохранить место в Лиге Европы, которое достанется третьей команде группы. Кго может занять Локомотив даже в случае ничьей, поскольку в гостях Локомотив победил аспириновый клуб и это пока единственные очки, которые россиянам удалось набрать. Победа определенно обеспечит Локо третье место и в этом случае кампания в целом может считаться успешной. Юрий Семин перед игрой говорит о том, что в команде проблема с составом из-за травм, хотя по сравнению с ситуацией месячной давности, она стала лучше. В матче Чемпионата России с Арсеналом на поле вышли Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, несколько раньше залечил повреждение его брат Алексей. К сожалению, сломал палец один из лидеров команды Жоао Марио и по прежнему отсутствует Джефферсон Фарфан, но побеждать просто необходимо даже несмотря на эти проблемы.



Матч лиги чемпионов между Локомотивом и Байером начнется в 21 час. Трансляция на телеканале Матч ТВ.