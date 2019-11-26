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18:27, 26 ноября 2019

Из бывшего королевского дворца в Дрездене была похищена коллекция драгоценностей на сумму в миллиард долларов

Из бывшего королевского дворца в Дрездене была похищена коллекция драгоценностей на сумму в миллиард долларов, сообщают зарубежные СМИ.

Полиция установила, что накануне злоумышленники подожгли электрощит, находящийся за пределами дворца и обесточили все здание, включая сокровищницу «Зеленый свод», в которой были выставлены старинные ювелирные изделия из королевской коллекции. Немецкий таблоид Бильд отмечает, что добычей грабителей стали только украшения, а не вазы, картины и другие более крупные экспонаты. Точная сумма материального ущерба не может быть определена, сообщила изданию директор Государственных художественных собраний Дрездена, поскольку украшения не имеют продажной стоимости. На камеры видеонаблюдения, установленные в музее, попали двое подозреваемых. Они проникли в музей, после того, как отключив электричество и, соответственно, сигнализацию, они распилили решетку на одном из окон и разбили стекло.

Обозреватель Си-эн-эн сообщает, что полиция нашла сгоревший ауди, на котором, предположительно, грабители покинули место преступления. За несколько минут они похитили из так называемой Ювелирной комнаты более ста предметов коллекции 18 века, включая драгоценности из личного собрания ее основателя. Коллекция была основана саксонским курфюрстом Августом Сильным, она уцелела во время Второй мировой войны, затем была вывезена в Москву как военный трофей, но в конце 50-х годов ее вернули в Дрезден. Наиболее ценный экспонат собрания драгоценностей – знаменитый «Дрезденский зеленый бриллиант», который, к счастью, похищен не был, поскольку находится сейчас на выставке в музее Метрополитэн, сообщает сайт Дойче велле. Си-эн-эн напоминает, что во Дворце встречались многие известные политики и государственные деятели, такие как королева Нидерландов Беатрикс, Ангела Меркель, Барак Обама и Владимир Путин. Накануне сообщение о крупнейшем со времен Второй мировой воны ограблении многие часы было в топе главных мировых новостей.

Эксперты опасаются, что грабители попытаются разобрать коллекцию на составляющие, чтобы наиболее выгодно ее продать.



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