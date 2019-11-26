Землетрясение в Албании по последним данным унесло жизни 16-ти человек, около шестисот пострадали

Ряд стран готов направить в Албанию спасателей.

Одно из самых сильных землетрясений за десятилетия так западные СМИ называют случившееся в Албании. Наибольше разрушения в двух крупнейших городах страны — столице Тирана и Дурресе. Многие дома получили повреждения, спасатели ищут людей под завалами. Несколько десятков человек уже спасли, на одном из видео под ликование местных жителей достают живого человека, его госпитализируют. На помощь албанским спасателям едут коллеги из Греции, Италии, ряда других стран Евросоюза, а также Косово. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западном побережье Албании рано утром. Эпицентр по данным Геологической службы США находился в 30-ти километрах к западу от столицы. Многие люди в момент землетрясения спали в своих квартирах. В панике албанцы выбегали из домов. Один мужчина выпрыгнул из окна, он в числе погибших, сообщает агентство Рейтер. Пожилая женщина накрыла собой внука, она тоже погибла, внук выжил. Сейсмологи зафиксировали многочисленные афтершоки, магнитуда трех из них превысила 5. В Тиране и Дурресе отменили занятия в образовательных учреждениях. Власти делают всё для спасения людей, сказал президент Албании Илир Мета.

Подземные толчки ощущались также в Греции, Черногории, Северной Македонии, Италии. В сентябре в Албании в результате землетрясения магнитудой 5,8 пострадали больше ста человек, жертв не было. Жителям Тираны и Дурреса пришлось провести ночь на улице и в специально организованных центрах. Тогда же сейсмологи не исключили новых землетрясений в Албании.

В российском посольстве в Албании не получали данных о пострадавших соотечественниках.