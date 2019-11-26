Сухогруз с радиоактивными материалами прибыл из Германии в Санкт-Петербург

Он стоит на якоре перед дамбой.

В «Росатоме» то, что везет «Михаил Дудин», считают ценным сырьем. По информации госкорпорации, обедненный гексафторид урана — необходим для будущих атомных электростанций. Груз официально поступает в Россию на переработку и в Росатоме настаивают, что обедненный уран намного безопаснее природного. Тем не менее, там не смогли убедить экологов, что под прикрытием коммерческой сделки перемещают опасные отходы из одной страны в другую. Об этом «Эху Москвы» рассказал инженер-физик Андрей Ожаровский.

В Петербурге обедненный гексафторид урана с борта сухогруза «Михаил Дудин» перегрузят в железнодорожные вагоны и отправят в Свердловскую область. Ввоз в Россию опасных отходов экологические активисты сопровождают пикетами протеста. Они прошли в Кургане, Архангельске и Петербурге.

По соглашению с Германией, в Россию за два года будут ввезены 12 тысяч тонн опасных отходов.