Сегодня по новой скоростной трассе Москва-Санкт-Петербург был проведен символический автопробег

В нем приняли участие высокопоставленные чиновники. Уже завтра официально откроется движение по этой платной трассе.

Помощник президента Игорь Левитин считает, что эта дорога крайне важна для страны.

Министр транспорта Евгений Дитрих уверен, что трасса будет удобна в использовании.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил уверенность, что дорога будет обслуживаться должным образом.

Компания Автодор утверждает, что путь от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе займет не более пяти с половиной часов. Стоимость проезда оп всему маршруту составит для легковых автомобилей около двух тысяч рублей.