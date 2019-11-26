Детских врачей-трансплантологов, чье увольнение спровоцировало скандал, восстановят на работе

Соответствующее поручение дала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова поручила включить врачей Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов Национального медицинского исследовательского центра, откуда они ранее были уволены, сообщили в Минздраве. Директору учреждения предстоит решить, на какие должности теперь выйдут медики, об этом агентству ТАСС рассказал сам Каабак. В эфире телеканала РБК он сообщил, что к работе вернется уже завтра, но вдаваться в подробности не стал.

Каабак и Бабенко являются редкими специалистами – они пересаживали органы детям с низким весом. Как писали СМИ, они чуть ли не единственные, кто проводит такие операции. В частности, издание «Коммерсантъ» отмечало, что в другом медучреждении – Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова – детей весом менее 9 килограммов не принимают. Это опровергли в Минздраве, но Бабенко отмечает, что по факту маловесных детей в этом учреждении все же не оперируют.

В своей практике Каабак и Бабенко использовали препарат, который ослабляет иммунную систему – это повышает шансы на то, что орган приживется. Однако предназначен этот препарат для другого, а его применение в трансплантологии не одобрено Минздравом. Из-за этого, предполагает Каабак он и его коллега лишились работы в центре. Формально их просто не оформили на полную ставку. После этого за врачей вступились родители пациентов, этот случай привлек внимание общественности. Петицию на сайте Change.org с требованием вернуть трансплантологов на работу подписали более полумиллиона человек.

Ранее сам Каабак рассказал, что из-за применения препарата в его отношении еще в 2014 году было заведено уголовное дело. Несмотря на выводы последней экспертизы, подтвердившей правоту врача, дело пока не было закрыто.