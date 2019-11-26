Президент Владимир Путин сообщил, что недавно встречался с менеджментом и акционерами «Яндекса». Об этом российский лидер рассказал на фоне объявления компанией о новой схеме корпоративного управления.

Разговор, по словам Путина, состоялся несколько дней назад. Президент отметил, что у «Яндекса» есть интересные масштабные проекты вместе с иностранными партнерами. Чему именно была посвящена встреча, Путин не уточнил. Агентство «Интерфакс», в свою очередь, подчеркивает, что пресс-служба Кремля не сообщала об отдельной встрече президента с менеджментом «Яндекса». В то же время основатель и крупнейший акционер компании Аркадий Волож участвовал на прошлой неделе в форуме ВТБ «Россия зовет!», спикером которого также был и Путин.

Неделю назад «Яндекс» сообщил о намерении передать т.н. «золотую акцию» Сбербанка создаваемому Фонду общественных интересов. В него войдут 11 человек из ряда университетов, школы «Сколково», Российского союза промышленников и предпринимателей, а также самого «Яндекса». Предполагается, что Фонд сможет получить право одобрять или блокировать сделки по консолидации более 10% акций в одних руках, решать вопросы передачи существенной интеллектуальной собственности или партнерства компании с правительствами других стран. У Фонда общественных интересов также появится право временно отстранять гендиректора «Яндекса» при отказе совета директоров соглашаться с новой структурой.

Об изменениях было объявлено после того, как депутат Госдумы Антон Горелкин представил законопроект, ограничивавший до 20% долю иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах. Предполагалось, что под инициативу попадет и «Яндекс». Впоследствии Горелкин отозвал законопроект на доработку.

Окончательно предложенную схему корпоративного управления «Яндекса» должны утвердить на голосовании акционеров 20 декабря.