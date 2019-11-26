Фигурант «московского дела» Владимир Емельянов частично признал вину в нападении на сотрудника ОМОНа во время протестной акции 27 июля. Сегодня в Мещанском суде он сказал, что не хотел причинять ему боль. Емельянов подчеркнул, что хотел помочь человеку, которого били. Обвиняемый находится под арестом. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что в заключении сокамерники уговаривали Емельянова признать вину и сотрудничать со следователями.



Кремль не заметил роста недовольства в стране и считает протестные выступления минувшего лета и осени в Москве обычным фоном.