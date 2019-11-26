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18:10, 26 ноября 2019

Украинцу Олегу Сенцову сегодня вручили премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли»

Это произошло на заседании Европарламента. Лауреатом премии Сенцов стал в 2018 году – тогда ее передали сестре режиссера и адвокату. Сам лауреат в тот момент отбывал наказание в России. Он был осужден по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Сенцов был освобожден в сентябре этого года в рамках соглашения между Россией и Украиной об обмене. Сегодня, в ходе выступления в Европарламенте Сенцов призывал не верить словам Владимира Путина о том, что Кремль готов на сближение с Киевом.

Москва считает решение Европарламента о присуждении премии Сенцову политически мотивированным.



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