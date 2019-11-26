Россию могут отстранить от участия в международных соревнованиях на четыре года

Комитет ВАДА дал такие рекомендации исполкому организации из-за подозрения в манипуляциях с базой данных антидопинговой лаборатории.

Будущее российского спорта на международной арене может оказаться под вопросом – комитет Всемирного антидопингового агентства рекомендовал не пускать Россию на Олимпийские и Паралимпийские игры, а также другие крупные соревнования. Из-за этого наша страна может даже пропустить чемпионат мира по футболу, поскольку ФИФА подписала кодекс ВАДА.

Допуск к играм, согласно предложению комитета, получат лишь «чистые» российские спортсмены, которые не подозревали в приеме допинга. Им позволят выступать под нейтральным флагом, без исполнения российского гимна. Кроме того, России предложено запретить принимать любые международные соревнования в течение четырех лет и даже претендовать на проведение летней Олимпиады в 2032 году.

Поводом для ограничений стали возможные махинации с допинг-пробами 2012-2015 годов. Эти сведения содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую передали ВАДА.

Сегодня во второй половине дня на эти рекомендации отреагировал и Международный олимпийский комитет. Там поддержали «самые жесткие санкции» в отношении предполагаемых виновников манипуляций. По утверждению МОК, за попыткой подмены данных стоят российские власти. В организации призвали их предоставить подлинные сведения. Кроме того, МОК призвал ВАДА передать материалы о махинациях в Совет Европы и ЮНЕСКО.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета на заседании 9 декабря.

Рекомендации ВАДА об отстранении России от международных соревнований юридически обоснованы, — сказал «Эху Москвы» глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

По словам Гануса, ситуацию до кризиса довели Московская антидопинговая лаборатория и чиновники.

Российские власти заняли выжидательную позицию. В Кремле и в МИДе призывают не спешить с выводами, так как пока речь идет лишь о рекомендациях ВАДА.

Глава МИДа Сергей Лавров считает, что речь идет о тенденции обвинять нашу страну во всем

Если Исполком ВАДА одобрит рекомендации по отстранению России, то это, безусловно, нанесет серьезный вред нашему спорту, — считает член думского Комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.

По мнению Дмитрия Свищёва, международные организации выдвигают крайне жесткие требования по отношению к российскому спорту.

История с допингом началась из-за того, что спортивные чиновники хотели отличиться перед российским руководством во время Олимпиады в Сочи, — такое мнение РБК высказал спортивный комментатор Владимир Гомельский.

Россия изначально выбрала неправильную тактику, — считает спортивный журналист Елена Вайцеховская.

В нынешней ситуации Россия не может решить проблему с допингом, просто назвав кого-то конкретного виновным. Так считает политолог Алексей Макаркин. В эфире «Эха Москвы» он отметил, что российское руководство исходит из других принципов.

Решение об участии сборной России по футболу в Чемпионате мира 2022 года под своим флагом будет принято после заседания Исполкома ВАДА. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ФИФА. Там подчеркнули, что Международная Федерация футбола держит этот вопрос на контроле.

В УЕФА воздержались от комментариев вероятности переноса из Санкт-Петербурга матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов следующего сезона.

Кстати, бывший министр спорта, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что УЕФА не будет противостоять ВАДА, поэтому матчи европейского первенства вполне могут перенести. В интервью РБК он сказал, что эти матчи с удовольствием возьмет любая другая страна.

Отметим, что завтра Владимир Путин будет встречаться в Санкт-Петербурге с президентом УЕФА.