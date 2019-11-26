Для борьбы с перегрузкой Московских центральных диаметров запустили два десятивагонных поезда «Ласточка»

Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на пресс-службу РЖД. Это касается маршрута «Нахабино-Подольск». Одновременно, как отмечают пассажиры, по этому же маршруту МЦД стали ходить сдвоенные поезда «Иволга». Планировалось, что эти составы станут главными поездами на Московских центральных диаметрах, но пассажиры сразу после запуска стали жаловаться, что у них только семь вагонов вместо двенадцати, которые есть в обычных электричках. Горожане также жаловались на проблемы с неработающими валидаторами, для решения этого вопроса проезд на МЦД временно сделали бесплатным.