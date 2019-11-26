В офисе Морской спасательной службы Росморречфлота начался обыск

Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Там сказали, что это связано с эпизодами 2014-го года, которые касаются исполнения договоров. В пресс-службе обратили внимание на то, что в некоторых СМИ в качестве причины называются контракты с «Лукойлом». В Росморречфлоте заверили, что эта информация не соответствует действительности.