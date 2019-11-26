В офисе Морской спасательной службы Росморречфлота начался обыск

Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Там сказали, что это связано с эпизодами 2014-го года, которые касаются исполнения договоров. В пресс-службе обратили внимание на то, что в некоторых СМИ в качестве причины называются контракты с «Лукойлом». В Росморречфлоте заверили, что эта информация не соответствует действительности.
2019-11-26T17:30:00+03:00
2019-11-26T17:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 26 ноября 2019
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